肯尼亚社会企业家瓦维拉·恩吉鲁获得2026年德国非洲奖。她因Food4Education组织的工作而获表彰，该组织每天为肯尼亚约60万名儿童提供餐食，德国之声报道。

恩吉鲁在为25名学生筹集餐费的小型募款活动后创办了Food4Education。21岁时，她计划每天为100名儿童提供食物。如今，该组织约有6000名员工，其中超过70%为女性。

餐食记录系统

Food4Education在全国1.9万所学校开展工作，每天提供超过60万份餐食。该模式通过捐款、政府支持和家长的小额缴费获得资金。在某些情况下，这笔缴费为5肯尼亚先令，约合3美分。

该组织使用Tap-to-Eat系统进行支付和记录。儿童佩戴手环，用于记录其领取餐食的情况。该系统可追踪家长的付款、实际发放的餐食份数，并在儿童未领取餐食时查明原因。

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来自农民的供应

Food4Education分发的约80%食品来自小农户。这为生产者提供了稳定的销售市场，也使学校供餐能够使用新鲜的本地产品。

根据德国之声引用的数据，参与该项目的学校学生缺课较少，学习成绩也更好。恩吉鲁计划将该项目的每日覆盖范围扩大至100万名儿童。

德国非洲基金会自1993年起颁发德国非洲奖。该奖表彰来自非洲国家、其理念和工作为全球问题提出解决方案的人士。恩吉鲁将由德国经济合作与发展部长雷姆·阿拉巴利·拉多万颁奖。

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