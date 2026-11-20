阿肯色大学研究人员展示了一种无需添加黏结剂、使用月球风化层模拟物3D打印小型可互锁积木块的方法。这些积木块的连接原理类似LEGO积木，未来可能有助于直接在月球上制造建筑材料，ScienceDaily报道。

无需黏结剂的打印

在实验中，团队采用了激光粉末床熔融技术。先在平台上铺设一层薄粉末，再由集中的光源加热，通过烧结使颗粒结合。随后添加下一层，并重复这一过程，逐步形成三维物体。

由于真正的月球材料样本难以获得，科学家使用了商业月球高地风化层模拟物，即Lunar Highlands Regolith Simulant（LHS-1）。该模拟物的开发目标是与NASA阿波罗任务在20世纪60年代和70年代初带回的样本相似。

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此前用风化层打印结构的尝试，需要使用将颗粒固定在一起的额外物质。在新方法中，风化层模拟物颗粒在没有这类成分的情况下彼此结合。研究人员制造了宽数厘米的积木块，其中包括十字形和H形。

积木块的强度仍需提高

这些实验产品能够支撑自身重量，但目前尚不适合用于必须承受额外载荷的结构。与使用黏结剂制成的物体相比，仅由风化层模拟物制成的积木块具有更多内部孔隙，强度也更低。

在将该技术应用于月球之前，研究人员还需要弄清打印过程在真空和低重力条件下将如何运行。该研究的资深作者、机械工程助理教授王寿认为，经过进一步完善后，这种方法可能成为为永久月球定居点制造建筑构件和更大型结构的方式。研究结果发表在《NPJ Advanced Manufacturing》期刊上。

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