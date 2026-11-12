由爱丁堡大学领导的团队发现，经验和环境变化能够重塑小鼠大脑多个区域中神经细胞之间的连接。正如News-Medical报道，科学家采用了突触组图谱绘制技术，该方法结合了高分辨率显微镜技术和自动化图像分析。该方法使研究人员能够研究动物整个大脑中的数十亿个单独突触。

不同类型突触的不同反应

研究人员将小鼠饲养在丰富环境中，环境内设有跑轮、不断变化的迷宫，并提供更多社交互动机会。研究分别在动物发育期和成年期考察了这种经历。

研究人员记录了大脑多个区域不同突触群体的变化。一些类型突触的数量在环境影响下增加或减少，而另一些则没有变化。与此同时，大脑中突触的总体密度并未增加。研究作者认为，对于这类变化而言，突触连接的类型和特性可能比其总数量更为重要。

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限制视觉后的变化

此外，科学家将小鼠的一只眼睛遮住一周，以追踪感官经验变化如何影响大脑。研究人员不仅在与视觉有关的区域发现了突触变化，也在参与处理其他感觉和记忆的区域发现了变化。

研究第一作者、爱丁堡大学神经科学与心血管研究所的哈南·伍兹指出，感官经验和环境影响会改变整个大脑中突触的分子图景。该研究发表于《Nature Communications》期刊。研究团队还包括来自卡迪夫大学和斯特拉斯克莱德大学的科学家；该研究获得了Wellcome、欧洲研究委员会和西蒙斯基金会的支持。

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