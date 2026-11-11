温赖特可能缺席威尔士对阵新西兰的比赛——BBC Sport

威尔士队8号球员阿隆·温赖特可能缺席周六在威尔士卡迪夫举行的对阵新西兰的Nations Championship比赛。这名29岁的橄榄球运动员腿部受伤，正穿着保护靴，且周二没有训练，BBC Sport报道。

威尔士的重要损失

温赖特在威尔士以28:21战胜日本的比赛中首发出场。在那场比赛中，他完成了代表国家队的第71场比赛，并且是阵容中经验最丰富的前锋。这名莱斯特队球员也是威尔士队在持球推进方面最有效率的前锋。

主教练史蒂夫·坦迪将于周四公布本场比赛的阵容。助理教练丹·利迪埃特表示，温赖特尚未被排除在参加比赛的候选人之外。据他称，这次伤势轻微，这名运动员穿保护靴是出于谨慎。医疗团队正在努力让这名球员为比赛做好准备。

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可能的替代者

来自卡迪夫的泰恩·巴舍姆被认为是替代温赖特的主要候选人。他在本赛季威尔士俱乐部橄榄球中担任8号位表现出色后，获得了国家队征召。另一种选择是斯卡莱特队前锋泰恩·普拉姆特里。巴舍姆自2024年六国锦标赛以来未曾代表威尔士出场，上一次首发则是在2022年。

威尔士对阵新西兰的比赛将于11月14日在卡迪夫的公国球场举行。新西兰队边锋威尔·乔丹因腿筋受伤将无法出场。同时，中锋乔迪·巴雷特已通过头部受伤评估程序，可以入选阵容。

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