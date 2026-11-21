英国政府计划在2027年底前完成对核能监管规则的大规模审查。改革旨在加快新核项目的许可和审批，同时不降低安全要求，OilPrice报道。

缩短评估期限

核监管办公室、环境署以及威尔士环境保护机构Natural Resources Wales计划将核反应堆设计的审查时间从约三至四年缩短至两年。政府还希望简化规划程序和环境审批，这些程序此前曾延误项目实施。

这些变化是到2050年将核电装机容量提高至24吉瓦计划的一部分。据该媒体称，这将有助于为英国到2035年能源需求预计增长约40%作准备。

2025年核监管审查发现该行业的监管较为分散，并提出了47项建议。这些建议涉及协调监管机构的工作、安全评估，以及避免对相同的反应堆设计进行重复审查。

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与美国合作及小型反应堆

2025年9月，英国和美国签署了先进核能领域大西洋伙伴关系协议。该协议规定就新反应堆申请的监管评估进行交流，以避免重复审查。预计这将促进美国企业参与英国核项目。

2025年，政府选择Rolls-Royce SMR建设该国首批小型模块化反应堆。该计划将在四年内获得34亿美元资金支持。劳斯莱斯的Gwyndod小型模块化反应堆项目计划在威尔士的Wylfa场址推进，该场址设有已退役的Magnox核电站。

与此同时，Centre for British Progress于9月表示，Nuclear Regulatory Taskforce提出的47项建议中仅有10项得到落实。该媒体认为，为在2027年底前完成该计划，政府需要加快对监管规则的审查。

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