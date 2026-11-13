英国和阿塞拜疆在爱尔兰签署了《战略伙伴关系联合宣言》。该文件由英国首相安迪·伯纳姆和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫签署，两人均参加了欧洲政治共同体峰会。据阿纳多卢通讯社报道，双方确认有意深化在国防和安全领域的合作。

国防与安全

该宣言规定，将长期加强国防与安全合作，以维护地区和平与稳定。两国还计划增强威慑、预防和应对共同威胁的能力。

双方应保持定期高层接触，并就共同关切的双边、地区和国际问题深化协调。国防合作将侧重于培训、能力建设和提高互操作性。两国还将研究在国防工业领域开展合作的机会，包括在共同关切领域的联合倡议。

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经济、交通和教育

英国和阿塞拜疆表示，计划扩大贸易和投资联系，并促进可持续、包容和多元化的经济增长。可再生能源、基础设施和服务被列为优先领域。双方还计划促进长期商业伙伴关系和知识交流。

宣言还专门提及支持发展中间走廊，以及服务于跨境贸易和投资的交通、物流和基础设施项目。贸易和经济合作联合政府间委员会将成为联合倡议的关键平台。两国还将深化在高等教育和职业教育以及数字和技术技能方面的合作。双方每年将举行战略伙伴关系会议，以评估进展并确定后续优先事项。

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