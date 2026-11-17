英国对八家参与扩大被占领约旦河西岸定居点的建筑和房地产开发公司，以及以色列团体Tzav 9实施制裁。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引英国外交部的一份声明。

针对企业的制裁

英国部门表示，这些限制措施旨在扰乱相关公司的资金流，并削弱其支持约旦河西岸进一步建设的能力。伦敦称，该制裁方案是对定居点加速扩张的回应。英方认为，以色列政府不仅没有阻止这种扩张，还为其提供便利并加以鼓励。

英国外交大臣埃德·米利班德推出了这一制裁方案。英国外交部指出，这是自9月审查英国政府对以色列在被占领约旦河西岸行动的做法，并扩大全球人权制裁制度以来的首个此类制裁方案。

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针对Tzav 9的限制措施

单独的制裁针对Tzav 9——英方称，该以色列团体组织并实施了对前往加沙的人道主义车队的封锁，其中包括10月的封锁。米利班德表示，维护两国方案是英国政府方针的关键指导原则。

他说，英国准备与以色列新政府及巴勒斯坦民族权力机构合作，为以色列人和巴勒斯坦人实现持久和平与安全。英国外交大臣还表示，约旦河西岸和加沙目前的局势不可接受。

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