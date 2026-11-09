大型犬品种更快丧失LINE1甲基化——ScienceAlert

研究人员分析了“狗狗衰老项目”中894只犬的数据后发现，大型犬品种在与LINE1转座子相关的区域中，每年丧失的DNA甲基化水平比小型犬品种高约35%。据ScienceAlert报道，这可能是解释大型犬通常衰老更快、寿命更短的分子机制之一。

可移动DNA元件的作用

在发表于《科学》杂志的研究中，科学家考察了犬基因组中的DNA甲基化模式。甲基化是一种表观遗传机制，能够在不改变DNA序列本身的情况下调节基因活性，并被视为一种有用的衰老生物标志物。

随着年龄增长，犬的甲基化水平总体下降，尤其是在转座子中——这类可移动DNA序列能够在基因组中移动或产生自身拷贝。作者特别关注了LINE1：这些元件可能损伤DNA，而甲基化通常会限制其活性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与寿命的关联

在动物衰老过程中，超过40%的受研究LINE1相关基因组区域失去了甲基化，但这一过程的速度有所不同。研究资深作者、亚利桑那州立大学进化生物学家诺亚·斯奈德-麦克勒表示，对包括LINE1在内的转座子的表观遗传控制，可能是影响不同犬只衰老速度的重要因素。

作者还报告称，表观遗传年龄高于预期的犬死亡风险更高。在大型犬、雄性犬和较年轻的动物中，分子特征与加速的表观遗传衰老相一致。研究人员指出，仍需进一步研究，以检验转座子调控在包括人类在内的其他哺乳动物衰老中的作用。

关注我们在