对韩国超过1720万名成年人的数据研究发现，无论体重指数处于何种水平，较大和非常小的腰围都与更高的全因死亡风险相关。研究结果发表于《Journal of Epidemiology & Community Health》，News-Medical报道。

超过1700万人的数据

作者分析了韩国国民健康保险服务机构关于17,252,815名成年人的数据。参与者在2009年至2010年接受了常规体检，期间测量了腰围并确定了体重指数。后续随访持续至参与者死亡或2024年6月30日。

平均随访时间接近14年。在此期间，共有955,725名男性死亡，占样本中所有男性的近11%；615,825名女性死亡，占女性参与者的近7.5%。

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U形关联

研究人员记录到腰围与死亡风险之间存在U形关联。男性腰围为80–94厘米、女性腰围为75–89厘米时，风险最低。就体重指数而言，男性的最低风险与24–28 kg/m²的范围相关，女性则为23–27 kg/m²。

在所有体重指数类别和不同年龄组中，较大或非常小的腰围与更高死亡风险的关联均可见。这种关联在较高年龄段更强，尤其是在75岁及以上女性中。在腰围等于或高于其性别、年龄和体重指数平均值的人群中，该指标每增加5厘米，男性死亡风险增加16%，女性增加14%。

在体重略微超重且腰围相对于其体重指数较大的人群中，体重降低7%至8%与死亡风险下降相关。同时，在体重指数不变的情况下，腰围减少5厘米与更低的风险相关。作者强调，这是一项观察性研究，因此不能证明因果关系。

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