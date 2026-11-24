维克托·文班亚马未参加圣安东尼奥马刺客场以123比107战胜萨克拉门托国王的比赛。据天空体育新闻报道，马刺队领袖因背部不适在比赛开始前约90分钟被排除出阵容。

此前，文班亚马在对阵新奥尔良鹈鹕的比赛中表现出色，得到50分并抢下19个篮板。在与萨克拉门托的比赛中，圣安东尼奥还无法依靠两名受伤的首发球员：小腿挫伤的德阿龙·福克斯以及臀部受伤的迪伦·哈珀。

卡斯尔和尚帕尼的贡献

在文班亚马缺阵的情况下，斯蒂芬·卡斯尔得到28分，送出11次助攻并抢下8个篮板。朱利安·尚帕尼得到22分，命中6记三分球。他在第二节连续命中4记远投，帮助马刺重夺领先并拉开与对手的差距。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

尚帕尼指出，球队在上赛季已经经历过没有文班亚马的阶段，尽管他在场上时比赛看起来不同。他补充说，圣安东尼奥必须找到没有文班亚马时也能成功比赛的方法。

客场连胜

获得更多上场时间的中锋卢克·科内特以18分和11个篮板结束比赛。他表示，文班亚马的缺席让其他球员有机会凭借更多的场上时间进入状态。

获胜后，圣安东尼奥的战绩为15胜3负，本赛季8个客场全部获胜，并与洛杉矶湖人并列西部联盟第一。萨克拉门托遭遇失利，战绩为2胜15负。

关注我们在