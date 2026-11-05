维克托·文班亚马在圣安东尼奥马刺以112比111战胜达拉斯独行侠的比赛中，得到个人新高的52分并抢下24个篮板。距离终场哨响还剩24.2秒时，这名法国球员命中制胜罚球，帮助马刺取得六连胜，《卫报》报道。

决定胜负的末段

第三节初段，圣安东尼奥曾领先19分，但达拉斯成功重回比赛。比赛还剩5分38秒时，P. J. 华盛顿命中三分球，帮助独行侠以103比100领先。比赛还剩1分41秒时，纳吉·马歇尔将比分追至111比111。

文班亚马罚球命中后，凯里·欧文有机会为达拉斯赢下比赛，但他在距离终场哨响2.5秒时于禁区内转身完成的高难度投篮未能命中。欧文以29分成为独行侠得分最高的球员，库珀·弗拉格得到19分和10个篮板。这是达拉斯遭遇的第二场连败。

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创纪录的上半场

文班亚马还送出8次盖帽，其中3次发生在第二节的13秒内。他成为过去30个赛季中首位在半场比赛中至少得到25分、10个篮板和5次盖帽的球员。这名篮球运动员在上半场15次罚球全部命中。

迪伦·哈珀为马刺贡献21分，斯蒂芬·卡斯尔得到17分，德阿龙·福克斯得到10分。赛后，哈珀将文班亚马的统治力与威尔特·张伯伦的表现相提并论，并指出了他在防守端的贡献。

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