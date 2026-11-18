风险投资公司Atomico预测，欧洲科技初创企业2026年可能共筹集810亿美元资金。Channel NewsAsia援引路透社报道称，这比前一年增长62%，也是自2015年开始统计以来第二高的数字。

与美国的差距

对欧洲科技初创企业的投资仍明显低于美国水平，预计美国这类公司将筹集4500亿美元。Atomico合伙人汤姆·韦迈耶表示，欧洲拥有人才、资本和需求，但这些资源要么被阻碍，要么分配效率不高。

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韦迈耶表示，欧洲人在养老基金、保险公司和银行账户中持有50万亿美元。与此同时，这些资金中只有0.01%流向支持本地创新的欧洲风险投资。

德国的增长

根据Atomico的估计，德国初创企业将在2026年筹集134亿美元，比一年前增长89%。报告指出，获得融资的主要是已经成熟的公司。军用人工智能开发商Helsing、机器人公司Neura Robotics和无人机制造商Quantum Systems近几个月均各自筹集了超过10亿美元的资金。

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