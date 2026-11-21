在美国底特律举行的《财富》500强创新论坛上，有消息称，2026年第三季度，风险投资基金通过269笔交易向国防技术公司投入了创纪录的379亿美元。这比上一季度增长117.5%，《财富》报道，并援引PitchBook的数据。

过热迹象

Washington Harbour Partners创始人兼首席执行官米纳·法尔塔斯在论坛上表示，资本市场的活跃程度让他想起了2021年。据他称，软件即服务市场的变化以及人工智能的影响，正将资本引向深度科技、航天产业、机器人、能源和国防领域。

法尔塔斯指出，没有相关专业知识的投资者正在进入这些领域，因此市场可以说存在泡沫。《财富》此前报道称，处于早期阶段的国防技术初创企业正以估值为其营收17至50倍的水平获得融资。

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投资者跟随信号

Eclipse合伙人艾丹·梅迪根-柯蒂斯将实体技术领域的市场情绪描述为倾向于进行高风险押注。梅迪根-柯蒂斯表示，一些所谓的“游客型投资者”关注的是某个具体的人、其经验、某个主题或上一轮投资者的构成，而不是对公司能力及其市场前景进行仔细评估。

Anduril联合创始人特雷·史蒂文斯今年6月也向《财富》表示，中期国防初创企业的估值脱离现实。与此同时，法尔塔斯强调，向政府机构销售仍是一项艰巨任务：他说，与五角大楼合作需要有针对性地与其不同部门互动。

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