委内瑞拉允许石油公司建设独立发电站——OilPrice

委内瑞拉国民议会一致通过一项法律，自2007年乌戈·查韦斯实施国有化以来，首次向私人资本开放电力行业。石油开采公司将能够为其油田建设发电站，无需获得国家单独许可，前提是这些设施不接入国家电网，OilPrice报道。

私营发电商的新规定

其他私营发电商建设装机容量超过50兆瓦的电站，必须获得电力部的特许经营权。国民议会议长豪尔赫·罗德里格斯表示，这类生产商将主要向大型消费者出售电力。政府尚未公布适用于他们的电价。

该法律还允许私营公司和混合所有制企业通过期限最长25年的合资企业发电、输电、配电和售电。一个新的监管机构将负责监督电价、服务提供和自主发电。

国有电网的缺口

大多数家庭所依赖的水电站和主要输电线路仍由国家控制。专家估计，国有电网发电量约为12,000兆瓦，而需求在9月达到16,400兆瓦。无法支付全额电价的居民将继续享受补贴电价。

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能源专家米格尔·拉拉估计，在三年内稳定电网的成本至少为150亿美元。委内瑞拉当局计划通过与通用电气和阿根廷Impsa达成的协议增加7,400兆瓦产能，并与中国合作在Planta Centro发电站第六机组增加600兆瓦。

为石油行业供电

据该媒体称，电力供应问题在整个夏季将委内瑞拉石油出口量限制在接近每日125万桶的水平。西班牙Repsol拥有位于马拉开波湖、与PDVSA合资的Petroquiriquire企业40%的股份，截至5月已在寻找自有发电站和设备的供应商。

与此同时，外国设备供应商对于电网维修工作的付款没有保障。委内瑞拉还欠美洲开发银行超过20亿美元债务，而在能源和石油领域与委内瑞拉政府合作的公司均依据美国许可证开展业务，其条件可能被华盛顿改变。

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