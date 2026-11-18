在美国得克萨斯州，移民执法部门拘留了41岁的委内瑞拉前世界拳击冠军豪尔赫·利纳雷斯。据《卫报》报道，他被关押在埃尔帕索的 El Paso Processing Center。

律师的立场

据《圣安东尼奥快报》查阅的联邦被拘留者记录，利纳雷斯目前被关押在 El Paso Processing Center。他被拘留的具体情况仍不清楚，美国移民和海关执法局（ICE）尚未公开说明为何将其拘押。

这名拳手本人周日在 X 上发帖称自己遭到拘留。他用西班牙语写道，ICE 正将他扣留在得克萨斯州的一处边境口岸。此后，利纳雷斯没有再发布公开帖文。

代表这名运动员的 Wilner & O’Reilly 律师事务所周一证实了他被拘留的消息。律师表示，利纳雷斯合法居留在美国，并正全面配合当局。他们称，正与 ICE 及美国国土安全部合作，力争尽快解决这一情况，并预计在移民程序完成后此事将得到解决。

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三量级冠军的职业生涯

世界拳击协会主席吉尔伯托·门多萨也证实利纳雷斯被拘留，并表示他与其家人保持联系。门多萨称，移民律师正在处理此案。

利纳雷斯曾在羽量级、超羽量级和轻量级三个级别获得世界冠军头衔。2018年5月，他在纽约与乌克兰人瓦西里·洛马琴科争夺 WBA 轻量级冠军头衔：利纳雷斯在第六回合击倒对手，但在第十回合遭腹部重击后告负。

利纳雷斯在2023年10月于利物浦负于英国拳手杰克·卡特罗尔后结束职业生涯。他的职业战绩为47胜，其中29场以击倒获胜，另有9负。

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