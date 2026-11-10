美国液化天然气出口商Venture Global计划在其位于路易斯安那州的场址建设面向大型数据中心的 автономные能源枢纽。该公司希望到2031年为这些设施提供5吉瓦容量，并在2034年前将其翻倍至10吉瓦，《财富》报道。

Venture Global联合创始人兼首席执行官迈克·萨贝尔表示，公司拥有自己的工业电网，并且可以在不将未来数据中心接入公共电网或供水系统的情况下扩展该电网。他表示，该公司的两个场址均可作为人工智能基础设施的现成能源综合体运行。

路易斯安那州的两处LNG场址

Venture Global运营位于路易斯安那州西南部的Calcasieu Pass LNG出口设施，以及位于该州东南部的Plaquemines LNG。公司正在Calcasieu Pass附近建设第三个大型设施CP2 LNG。萨贝尔表示，CP2的投运预计将于2027年7月开始，早于计划时间。

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该公司正在扩大与GE Vernova和Baker Huges的协议，以供应燃气轮机和变压设备，用于发展能源基础设施。Venture Global还在测试潜在客户对于在其土地上建设大型数据中心的兴趣。

液化天然气出口目标

Venture Global预计，到2027年底将按出口量成为全球最大的LNG出口商，超过Cheniere Energy和QatarEnergy。该公司还预计，到2030年其总出口能力将超过每年1亿吨LNG。

第三季度，Venture Global获得25.5亿美元净利润，而上年同期为4.29亿美元。在发布季度报告前，该公司股价自年初以来上涨了73%。

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