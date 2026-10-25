阿尔及利亚议会上院一致批准向邻国尼日尔部署军事部队。阿尔及利亚宪法允许总统向境外派遣军事部队，前提是议会两院以三分之二多数支持这一决定，半岛电视台报道。

议会投票

议会上院民族院召开紧急会议，就派遣部队进行投票。阿尔及利亚报纸《El Khabar》报道称，下院人民国民议会原定于当天晚些时候举行单独会议。

如果此次部署最终获得批准，这将是自1973年阿以战争以来，阿尔及利亚军队首次在境外执行任务。预计阿尔及利亚部队将守卫尼日尔的石油设施。

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军事合作

此次投票是在尼日尔国防部长萨利富·莫迪将军访问阿尔及利亚之后进行的。他会见了阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本以及人民国民军参谋长赛义德·尚格里哈将军。会谈结束后，双方签署了军事合作议定书，具体细节未予披露。

本月早些时候，特本证实，阿尔及利亚于8月底向尼日尔派遣了战斗机，以协助应对他所称的尼亚美未遂政变。阿尔及利亚国防部表示，应尼日尔当局请求，两个巡逻编队抵达尼亚美机场，每个编队由4架苏-30飞机组成，另有一架空中加油机。

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