尼日利亚驻南非高级专员费米·法尼-卡约德于11月6日表示，他拒绝接受Senior Counsel of Nigeria（SCN）头衔，该头衔也被称为Blue Silk。据Premium Times Nigeria报道，尼日利亚法律协会（NLS）据称在阿布贾乌塔科区举行的年度会议期间授予他这一头衔。

法尼-卡约德的立场

在由其媒体助理莉齐·奥科吉签署的一份声明中，法尼-卡约德指出，他本人并未授权或批准接受这一头衔，并与该头衔的授予保持距离。

他解释说，应协会邀请，他派遣了一名代表前往NLS活动处理公务。法尼-卡约德称，其代表接受该头衔是一个不幸的行政决定，并不反映他的立场或信念。

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拥有41年法律执业经验的法尼-卡约德还对NLS的法律地位提出质疑。他表示，无意削弱法律职业的权威或损害其声誉。

围绕Blue Silk的争议

该媒体指出，近年来NLS因将自身定位为尼日利亚律师协会（NBA）的竞争对手，并于2025年设立颇具争议的Blue Silk头衔而受到关注。据Premium Times Nigeria报道，与法尼-卡约德一同获授该头衔的还有塞伊·蒂努布、奥卢芬米拉约·奥西富耶、伊胡迪埃布贝·丘克温迪和阿拉比·阿迪贡。

2025年11月，NBA表示，托涅·贾贾对“特权头衔”Blue Silk的推广不符合律师职业监管体系，并且会误导公众对机构结构的认识。2月12日，法律执业者特权委员会警告律师不要使用Blue Silk这一称谓，强调它不获尼日利亚法律职业认可。5月，阿布贾联邦高等法院驳回了一项要求将Blue Silk设为Senior Advocate of Nigeria头衔替代选项的诉讼。

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