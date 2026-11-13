联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克呼吁也门胡塞武装将其办公室工作人员穆罕默德·沙米的遗体交给其家属。沙米在拘押期间因原因不明去世。据《耶路撒冷邮报》报道，沙米自2024年6月6日起一直被胡塞武装组织拘押。

家属延迟获悉死讯

这名联合国工作人员的亲属于10月30日获悉其死讯，距离其去世已超过一个月。他们未被告知死因和死亡情况。蒂尔克表示，这名同事应得到有尊严的安葬，并应符合家属的意愿；在他被拘押的两年期间，家属一直未能与他联系。

家属在一份声明中表示，胡塞武装原则上已同意开展调查。沙米的亲属呼吁，不要让有关他命运的真相消失。

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数十名联合国工作人员仍被关押在也门

胡塞武装未立即就归还遗体的要求发表评论。该组织此前表示，被拘押者是一个间谍网络的一部分，据称该网络为美国和以色列工作。

也门目前仍关押着70多名联合国工作人员以及数十名人道主义工作者。蒂尔克办公室表示，本周流传的一段视频可能显示了一名被拘押者的供述。该办公室担心，被拘押者可能遭受酷刑或虐待。

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