日本最高法院裁定，由于选票权重存在严重不平等，2025年7月举行的参议院选举是在违宪状态下进行的。同时，法院并未宣布投票结果无效。据《日本时报》报道，该裁决涉及两组律师提起的16起诉讼。

原告称，选票权重的差距大到违反宪法，并要求宣布选举结果无效。法院认定，最大差距达到3.13倍：人口较少选区的一票，其权重相当于人口稠密城市选区的3.13票。

对议会的批评

法院严厉批评日本议会，即国会，未采取具体措施纠正这种差距。法院称这一状况是不可接受的不平等，并指出解决该问题陷入停滞。

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“违宪状态”的表述意味着，不平等已经很严重，但议会仍被给予时间予以消除。如果立法者的反应过于迟缓，法院可能会认定选举违宪，这可能导致选举结果被撤销。

此前对制度的修改

最高法院此前已就1992年、2010年和2013年的参议院选举使用过这一表述。在针对2013年选举的裁决后，当时最大差距为4.77倍，议会支持合并人口稀少的选区。2016年，鸟取县与岛根县、德岛县与高知县分别合并，使最大差距降至3.08倍。

此后，由于政党之间存在分歧，议会未批准新的选区合并。参议院改革因其制度而变得复杂：每个都道府县都是独立选区，议员任期六年，每三年改选半数议席。在议会众议院，选区边界按照亚当斯方法进行审查，以将差距控制在二比一以下。

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