肯尼亚最高法院批评内罗毕郡政府未能建立具有法律效力的规划体系来规范首都的建设。法院审理了开发商与拉普塔路居民协会之间的争议，并认定主要违规之处在于该郡在维持适当规划框架方面缺乏制度能力，Nation Kenya报道。

规划必须合法且可获得

法院强调，城市必须依照合法、一致且公众可获得的规划体系发展。此类文件应根据人口增长、住房需求和城市环境变化定期审查。允许更高密度开发或更高建筑的变更，必须以透明方式并依照法律规定的程序作出。

法官认为，居民有权实质性参与规划，而开发商有权获得明确、可预测且一贯适用的规则。法院还指出，规划获批必须伴随郡政府机构和监管机构的检查、监测与监督。未履行这些义务可能使官员依照《实体规划和土地使用规划法》承担个人刑事责任。

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围绕高层建筑的争议

居民协会对沿拉普塔路向约15家开发商发放的许可提出质疑。在此前被视为低密度住宅区的区域，正在建设最高达28层的多层建筑。2004年的分区指导方针允许该区域建设不超过四层的建筑，但法院指出，该文件已经过时，且是根据已废止的法律通过的。

与此同时，法院没有发现持续环境损害的证据，证明其侵犯了居民享有清洁和健康环境的宪法权利。法院指出，下令拆除建筑物无法解决郡政府当局的制度性问题。法院还确认了下级法院的结论，即开发商已满足环境影响评估要求。

内罗毕2021年开发控制政策未获得具有约束力的法律效力，因为该政策未经郡议会批准。相反，该郡于2026年6月18日通过并公布了一项新的开发控制政策。最高法院没有评估其有效性和内容，而是将案件发回上诉法院，以审议该文件可能对执行2025年9月发布的结构性命令产生的影响。

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