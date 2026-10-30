在澳大利亚，布里斯班的昆士兰州最高法院第二次拒绝前真人秀节目《The Bachelor》参与者山姆·詹姆斯·伍德的保释申请。据ABC News Australia报道，46岁的伍德将至少再被羁押六个月，案件实体审理预计将在2027年年中至2028年第一季度之间进行。

伍德被控袭击致人身体伤害和勒颈。根据控方说法，这起涉嫌事件于10月3日在努萨发生，当时他正与妻子斯内扎娜·伍德及其女儿一起度家庭假期。伍德此前否认这些指控。

法院裁决

彼得·麦卡弗蒂法官称这些指控极其严重，并强调在案件由法院审理之前，它们仍是未经核实的指称。他表示，自己未能确信再次犯罪的风险、可能影响证人或对他人安全与福祉构成的威胁已得到充分降低。

法官表示，控方针对伍德的案件并不薄弱。预计该案将基于斯内扎娜·伍德及其女儿的书面陈述和警方讯问录音。检方还计划申请将斯内扎娜·伍德据称在五年前维多利亚州另一起涉嫌勒颈事件后拍摄的照片作为证据。预计辩方将对这些材料的可采性提出异议。

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审理时间安排

检察官杰西卡·盖伊表示，实体听证会可能安排在2027年5月至8月期间。伍德的律师葆拉·莫罗称这一时间表不现实，并表示更有可能在2027年年中至2028年第一季度之间开庭审理。

辩方指出，审判前的羁押期限可能超过伍德一旦被定罪后可能获得的刑罚。双方一致认为，可能的监禁刑期约为两年，12个月后可能具备假释资格。与此同时，法官指出，每项指控最高可判处七年监禁。

目前，伍德依据一项特别安全指令被关押在布里斯班以西韦科尔的最高安全级别监狱Wolston Correctional Centre。只有在情况发生重大变化时，他才能再次提出保释申请；他也可以向上诉法院对该裁决提出上诉。

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