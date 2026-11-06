尼泊尔最高法院推迟决定是否登记丹·巴哈杜尔·卡尔基提交的诉状。卡尔基对自己被免去警察总监职务提出质疑。律师蒂卡·巴哈杜尔·昆瓦尔于11月5日代表他提交了文件，法院行政部门表示需要时间审查。正如《加德满都邮报》报道，最高法院登记官塔金德拉·卡特尔表示，是否登记的决定应于11月6日作出。

诉状请求

卡尔基请求撤销政府任命他为总理安全事务特别顾问的决定，并恢复其警察局长职务，直至法定任期届满。他还要求在案件审理期间，暂时禁止新任警察局长曼贾亚·库马尔·凯·西履行警察总监职责。

诉状称，政府在卡尔基任期结束前将其免职，且未给予他机会回应作出该决定的依据。申请人认为，任命至另一职位不能成为规避为罢免警察局长所设法律保障的方式。

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任命新负责人

内阁将卡尔基免职，并任命他为总理安全事务顾问。副警察总监曼贾亚·库马尔·凯·西被任命为新警察局长，且已开始履行职责。

诉状还要求宣告凯·西的任命及相关决定无效。申请人要求凯·西说明其担任该职位的合法性，并让卡尔基继续担任警察局长，直至《2014年尼泊尔警察条例》规定的任职期限结束。卡尔基自2025年11月起领导警察部门，其任期原定持续至2028年3月。

如果诉状获登记，听证会可能在提哈尔节假期结束、法院恢复工作后安排。法院可发布维持现状的临时命令并传唤各方，或先要求各方就临时措施作出说明。

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