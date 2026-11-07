尼泊尔最高法院已受理被免职警察局长丹·巴哈杜尔·卡尔基提起的诉讼。他对政府免去其职务并任命马诺吉·库马尔·KC为新任警察总监的决定提出质疑。该案听证会定于11月16日举行，《加德满都邮报》报道。

卡尔基请求撤销内阁11月4日作出的决定。该决定将他调任至新设立的总理安全事务特别顾问一职，并任命KC为警察总监。他还请求临时允许其恢复履行职责，并禁止KC在法院作出最终裁决前行使警察总监职权。

原告的论点

卡尔基在诉状中称，政府没有援引任何允许免去现任警察总监职务或将其调至警察机构体系外职位的法律条款。根据其立场，1955年《警察法》和2014年《警察条例》均未规定此类调任。

这名前警察局长还表示，该决定是在未告知理由、未要求作出解释、也未给予其回应指控机会的情况下作出的。他称，自己是从媒体得知被免职一事，随后收到内政部秘书的信函。

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援引判例

卡尔基援引了最高法院在前警察局长阿丘特·克里希纳·卡雷尔案中的裁决。卡雷尔于1997年在获任36天后被免职。当时，法院认定政府决定缺乏适当理由，并指出警察局长职位并非仅因政府更迭便可更换的政治任命。

此外，原告还提及尼泊尔电力局前执行董事希滕德拉·德瓦·沙基亚一案。法院在该案中指出，在未经本人同意的情况下，将官员任命到另一职位并不意味着其在原职位上的职权自动终止。

在首次听证会上，法院可以暂时中止内阁决定的效力，或责令政府说明该决定的依据。KC在获得徽章后已就任。

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