巴基斯坦最高法院在亵渎宗教案中宣判兄弟二人利亚卡特·阿里和乌马尔·德拉兹无罪，推翻了此前由拉合尔高等法院维持的死刑判决。两人在狱中度过了约20年，Dawn报道。

撤销判决

章格法院于2006年3月27日判处两兄弟死刑，并分别对每人处以50万巴基斯坦卢比罚款。如未缴纳罚款，判决规定处以五年严厉监禁。拉合尔高等法院于2015年9月17日驳回了他们的上诉，并维持原判。

由巴基斯坦首席大法官叶海亚·阿夫里迪领导的最高法院三名法官合议庭审理了兄弟二人的上诉。主要判决由伊什蒂亚克·易卜拉欣法官撰写。沙基尔·艾哈迈德法官同意无罪判决，并阐述了补充意见。

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精神病学结论

辩方援引兄弟二人的精神状况，称他们在涉嫌违法行为发生时不具备必要的主观故意。最高法院审议了三份精神病学评估：费萨拉巴德一家医院的委员会于2007年认定两人精神健康，而由八名专家组成的委员会于2023年诊断其患有伴有精神病性症状的双相情感障碍。

由九名专家组成的委员会于2025年9月得出结论称，两兄弟均患有处于躁狂发作期的双相情感障碍。该委员会指出，他们对自身状况缺乏病识感，并且在涉嫌违法行为发生时无法理解自己的行为。法院指出，由精神病学教授参与的专业委员会作出的一致结论，比此前一个仅有一名精神科医生参与的委员会所作评估更具分量。

法院认为，医疗结论对兄弟二人的刑事责任产生了疑问，因此不能拒绝给予他们疑罪从无的利益。最高法院还期望拉合尔旁遮普心理健康研究所的管理层确保其治疗的连续性。在补充意见中，艾哈迈德法官强调，仅有精神病学诊断不足以适用关于无责任能力的规定：必须确定当事人在事件发生时是否能够理解该行为的性质、其不当性或其与法律的抵触。

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