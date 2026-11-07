巴基斯坦最高法院确定了可撤销被告保释的依据，包括试图影响证人、干预调查，或存在逃离法院管辖范围的风险。法官穆罕默德·阿里·马扎尔在裁决中阐述了八项法律原则，《快报论坛报》报道。

撤销保释的依据

法院指出，如果准予保释的决定表面上违法或不公正，保释可以被撤销。其他依据还包括被告试图影响控方证人、篡改证据或妨碍司法公正。

法院列举的其他情形包括：被告可能逃离法院管辖范围、干预公正调查，或在保释期间实施类似违法行为。调查期间发现的新事实或证据，如显示该人可能参与违法行为，也可成为撤销保释的依据。

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拉尔卡纳案件的情况

最高法院驳回上诉，维持信德高等法院的裁决。该案涉及努尔·侯赛因于2024年3月3日死亡：根据案件材料，他在一根通过专用线路向商店供电的电线断裂后死亡。

2025年1月30日，拉尔卡纳地方法院法官驳回了被告阿里·阿斯加尔·霍哈尔的逮捕前保释申请。然而，2025年10月20日，信德高等法院拉尔卡纳合议庭批准了他的保释，其中一个原因是犯罪报告登记延迟了九个月。

最高法院裁定，这一延迟以及霍哈尔在该事件中可能扮演的角色需要进一步查明。法院还指示将裁决副本送交巴基斯坦水利和电力发展局（Wapda）主席，以便Wapda和相关电力公司核查涉及涉嫌非法供电、电力盗窃和私自引电人员所起的作用。

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