韩国最高法院将于周四宣布对前国务总理韩德洙一案的裁决。上诉法院在叛乱案中判处他15年监禁。法院全体法官将在第二轮审议后于16时宣布裁决——此时距离韩德洙当前羁押期限届满仅剩一天，《韩国先驱报》报道。

两级法院的判决

1月21日，首尔中央地方法院因韩德洙在叛乱中发挥关键作用及其他罪行，判处其23年监禁。他当天被羁押，至今已在首尔拘留中心关押近10个月。

5月7日，首尔高等法院维持其叛乱罪的有罪判决，但将刑期减至15年。韩德洙和特别检察官均对这一裁决提出上诉。

诉讼情况

特别检察官于2025年8月起诉韩德洙。其中包括与前总统尹锡悦于2024年12月3日宣布戒严有关的协助叛乱领导人罪。检察官后来追加了一项有关在叛乱中发挥关键作用的替代性指控。

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上诉法院认定，韩德洙曾提议在宣布戒严前召开政府会议，以造成内阁成员曾讨论这一决定的表象。法院还认定，在宣布戒严后，他试图收集政府成员的签名，以书面证明他们在场。

法院还认定，韩德洙曾与时任内政部长李祥敏讨论执行有关封锁关键机构，以及切断部分媒体电力和供水的命令。与此同时，上诉法院驳回了一审法院关于韩德洙因未妥善通知所有政府成员以及缺乏实质性讨论而应承担单独刑事责任的认定。

8月，最高法院以案件具有历史意义且需要一并审理两名被告的角色为由，将韩德洙和李祥敏的案件交由全体法官审理。首次讨论于9月29日举行，而李祥敏案的裁决日期尚未确定。

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