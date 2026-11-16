韩国最高法院推翻了两起案件的先前裁决。案件涉及在与Hankook Tire & Technology和LG Electronics相关的门店中未经单独许可播放的音乐。只有在证明公司本身获得了该音乐使用收益的情况下，公司才可能被要求返还该收益，《韩国先驱报》报道。

10月27日，法院将两起案件均发回重审。诉讼由韩国音乐著作权协会提起。

韩泰轮胎案

2020年，该协会对Hankook Tire提起诉讼，索赔1.4692亿韩元，约合11万美元。争议涉及2009年至2016年间T’station门店的背景音乐，这些门店由该公司自行经营或以特许经营方式运营。

下级法院认定，要求赔偿的时效已经届满，但责令Hankook Tire返还约942万韩元的不当得利。法院认为，该公司通过吸引特许经营商以及增加特许经营费用收入，间接获得了收益。

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最高法院指出，特许经营商应对其门店内播放音乐负责。首尔中央地方法院须查明Hankook Tire的特许经营商是否为音乐服务付费，以及音乐是否有助于吸引新的特许经营商或增加特许经营费用。

LG Electronics案件审理

在针对LG Electronics的案件中，该协会就2014年至2016年在LG Best Shop门店播放和演奏音乐一事索赔2.6792亿韩元。起初，一审和上诉法院支持LG Electronics，认为这些录音属于为销售而制作的录音制品所适用的著作权例外。

在首次审理期间，最高法院裁定，这些录音是为用作店内音乐而制作的，因此不适用该例外。此后，首尔高等法院判给该协会约4000万韩元，双方均对该裁决提出上诉。

最高法院在新裁决中指出，经营这些门店的LG Electronics集团公司是独立法人。法院没有发现足够证据证明LG Electronics直接从音乐中获得收益，因此将案件发回首尔高等法院。

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