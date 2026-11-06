索马里最高法院裁定，将总统哈桑·谢赫·穆罕默德的任期延长一年属非法。法院还要求政治领导人在30天内就选举计划达成一致，并在90天内举行选举，BBC新闻报道。

法院裁决

穆罕默德四年的总统任期于5月结束。3月，议会批准了立法修改，允许总统行政部门将其权力再延长一年。反对派团体表示，宪法修改被用于延长总统的执政。

穆罕默德坚称，改革是国家从由部族长老选出代表的制度转向完全民主选举所必需的。然而，法院裁定，这些修改不能追溯适用于现任总统任期。

围绕法院院长的争议

法院作出裁决的前一天，穆罕默德解除了最高法院院长巴舍·优素福·艾哈迈德的职务。法院认定该决定无效，并表示总统无权作出此类解职决定。法院还强调，院长只能依照既定的宪法程序被免职。

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总统任命易卜拉欣·伊德莱·苏莱曼担任该职务，他此前已担任过这一职位。总统行政部门解释称，此次解职是由于对司法执行的投诉，以及确保公平透明司法体系的需要。

选举的不确定性

选举委员会计划于2027年4月15日举行议会选举，并于一个月后举行总统选举。反对派以及邦特兰和朱巴兰的地区行政当局反对这一时间表。总统呼吁于11月14日至18日举行全国性会谈，但反对派领导人质疑他召集此类协商的合法性。

前总理哈桑·阿里·海雷还表示，总统已派遣安全部队前往最高法院，并试图逮捕其院长。法新社无法独立证实有关部署安全部队的信息，尽管索马里媒体传播了法院院内武装人员的照片。

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