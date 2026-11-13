美国最高法院同意审理总统唐纳德·特朗普政府关于恢复在该国南部边境限制提交庇护申请的案件。据《国会山报》报道，下级法院此前认定该政策违法，但在上诉审理期间，该政策仍然有效。

限制措施的实质

特朗普在重返总统职位后的第一天签署了相关公告。该文件将美国南部边境的局势称为“入侵”，并明确禁止提交庇护申请。

由美国公民自由联盟 ACLU 和移民组织代理的寻求庇护者对该公告提出了质疑。原告表示，非法越境人数已经在下降，而实施的政策严重限制了边境外国人的合法权利。

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各方在法庭上的立场

美国地区法官伦道夫·莫斯认定特朗普超越了其权限，并阻止该政策生效。哥伦比亚特区上诉法院于4月维持了这一裁决，随后政府向最高法院提出上诉。

总检察长D. 约翰·绍尔称，这些限制是特朗普制止非法越境的主要工具。他在法庭文件中称，下级法院裁决生效可能导致新一波非法入境潮，使系统不堪重负，并为走私毒品、武器和其他商品以及加强贩毒集团的影响力创造条件。

该案将在最高法院当前任期内审理，预计将在夏季前作出裁决。

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