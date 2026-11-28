美国最高法院将就康涅狄格州以及伊利诺伊州库克县（包括芝加哥）禁止AR-15步枪和类似半自动武器一案举行口头辩论。该裁决可能决定美国宪法是否保护美国人拥有此类武器的权利。正如《独立报》报道，判决预计将在6月底前作出。

2012年12月14日纽敦桑迪胡克小学发生枪击事件后，康涅狄格州扩大了对该州定义为“突击武器”的枪支禁令。当时，袭击者在不到五分钟内开枪154次，杀害了20名六岁和七岁的儿童以及6名成年人。

美国最高法院中保守派大法官占据六比三的多数。该法院在2008年、2010年和2022年的关键裁决中扩大了解释《美国宪法第二修正案》的范围，该修正案保护持有和携带武器的权利。

各方立场

原告包括枪支权利组织Second Amendment Foundation以及希望拥有AR-15类武器的人士。他们主张，此类步枪属于“常见使用”范围，因为数千万美国人拥有它们。他们援引了最高法院2008年在District of Columbia v. Heller案中的裁决，该裁决推翻了华盛顿对手枪的禁令。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

唐纳德·特朗普总统的政府支持原告。此前，联邦上诉法院站在康涅狄格州和库克县一边：第二巡回上诉法院驳回了因AR-15被广泛使用而应受保护的论点，第七巡回上诉法院则维持了库克县的限制。

康涅狄格州的论点

康涅狄格州当局表示，政府历来因对公众构成风险而限制特别危险武器的流通。该州在提交给法院的文件中称AR-15是此类武器的一个例子，并援引其高致命性以及在大规模杀戮和执法人员遇害事件中的使用情况。

根据该州的数据，自2012年以来，AR-15步枪或类似武器出现在美国17起死亡人数最多的大规模枪击事件中的12起，包括对桑迪胡克学校的袭击。目前，AR-15和类似武器在美国11个州及哥伦比亚特区被禁止。

六岁的儿子迪伦在桑迪胡克遇害的妮可·霍克利表示，推翻禁令将贬低该州在悲剧发生后保护民众的努力。她是Sandy Hook Promise的联合创始人，该组织培训教育工作者和学生预防校园枪击事件。

关注我们在