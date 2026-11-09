美国最高法院对前囚犯诉讼持怀疑态度——The Hill

美国最高法院在11月9日的口头辩论中显示，其不太可能允许前联邦囚犯凯凯·渡边继续针对一名监狱护士提出损害赔偿诉讼。同时，部分大法官表示，他们不希望完全放弃允许联邦官员因侵犯宪法权利而被追究个人责任的先例，The Hill报道。

因拘留期间受伤提起诉讼

曾被联邦羁押的渡边声称，2021年7月，檀香山一处拘留中心内敌对帮派成员发生斗殴后，他被拒绝送往医院。据他所述，监狱护士弗朗西斯·尼尔森没有理会他关于背痛的投诉。后来发现，该疼痛与尾骨骨折有关。

该诉讼最初被驳回，但美国第九巡回上诉法院随后恢复审理。渡边要求尼尔森赔偿。

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Bivens先例

该案依据1971年Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics案判决所形成的做法进行审理。该判决规定，可以就侵犯宪法权利起诉联邦官员。美国最高法院多次缩小此类诉讼的适用范围，并且仅有一次将其扩展至监狱情境——即1980年的Carlson v. Green案，该案涉及一名囚犯在哮喘发作后死亡。

渡边的律师坚持认为，其案件情况与Carlson v. Green案类似，而且此类诉讼对于防止官员采取违宪行为是必要的。尼尔森的代表认为，两起案件之间存在重大差异，争议可以通过国会规定的其他机制解决，其中包括Federal Tort Claims Act。预计最高法院将在明年夏季开始前作出裁决。

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