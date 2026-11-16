美国最高法院拒绝审理唐纳德·特朗普总统政府提出的上诉，该政府寻求停止向加州高等教育机构提供数千万美元的研究拨款资金。正如《国会山报》报道，大法官们发布了一项没有说明理由的一句话命令；没有报道称任何一名大法官对该决定持异议。

上诉法院裁决仍然有效

特朗普政府请求最高法院审查美国第九巡回上诉法院合议庭5月作出的裁决。该合议庭维持了此前禁止取消加州大学系统部分拨款的临时禁令。

上诉法院认定，终止资金的做法旨在压制政府不同意的观点，并且可能违反美国宪法第一修正案。取消拨款与针对多元化、公平和包容性实践的总统行政命令有关。

各方立场

美国司法部称，联邦政府拥有决定如何使用纳税人资金的广泛权力。诉讼总长约翰·绍尔在提交给法院的申请中表示，观点中立的要求并不意味着纳税人必须继续资助政府不再认为符合公共利益的项目。

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一组加州大学研究人员对削减资金提出了挑战，他们曾获得来自三个联邦机构的多年期拨款。2025年6月，他们获悉，根据特朗普的数项行政命令，资金将被提前终止。

研究人员的律师表示，这可能导致实验室关闭、员工被解雇以及研究中断。他们称，失去资金还可能妨碍科学论文发表，并削弱研究人员对公共讨论的影响力。

特朗普在第二个总统任期开始时，将取消多元化、公平和包容性项目作为关键方向之一，并针对联邦机构、军队及其他获得联邦资助的机构中的此类倡议发布了多项行政命令。

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