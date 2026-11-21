尽管梅赛德斯车手基米·安东内利在排位赛中跑出最快成绩，马克斯·维斯塔潘仍将从美国拉斯维加斯大奖赛的杆位起步。据天空体育报道，安东内利因超过内燃机数量限额将被罚退五个发车位，并从第六位开始比赛。

发车位

安东内利比维斯塔潘快0.258秒。这位意大利车手在最后一个飞驰圈中恰好在本节结束前越过终点线，并且还从Racing Bulls赛车提供的显著尾流中获益。乔治·拉塞尔比其梅赛德斯队友慢0.331秒，将在维斯塔潘身旁从第二位起步。

迈凯伦车手兰多·诺里斯将从第三位起步，红牛车手伊萨克·哈贾尔将从第四位起步，Racing Bulls车手阿维德·林德布拉德将从第五位起步。这是林德布拉德职业生涯最高的发车位。由于奥斯卡·皮亚斯特里的处罚，利亚姆·劳森将升至第七位。

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皮亚斯特里处罚与法拉利

皮亚斯特里排位赛获得第七名，但因超过发动机组件限额被罚退10个发车位，将从第17位起步。皮埃尔·加斯利和弗朗科·科拉平托展现出不错的速度，但在排位赛第三节的出站圈遭遇交通拥堵，分别取得第九名和第十名。

两名法拉利车手——夏尔·勒克莱尔和刘易斯·汉密尔顿——均在排位赛第二节便被淘汰。车队在低温条件和长直道上遇到困难。这是自2024年加拿大大奖赛以来，首次没有法拉利车手进入排位赛最终节。皮亚斯特里受罚后，勒克莱尔将从第十位起步，汉密尔顿将从第11位起步。

排位赛前，维斯塔潘和拉塞尔在最后一次练习赛中发生碰撞。该事件没有被处以竞技处罚，但维斯塔潘因试图阻止拉塞尔在赛道上取得位置而因不可预测的驾驶行为受到警告。

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