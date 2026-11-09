在意大利米兰，Vespa发布了2027年电动踏板车系列——Primavera Elettrica、Sprint S Elettrica和Primavera Tech Elettrica。这些车型在EICMA 2026展会上亮相。该公司保留了经典的钢制车身，但升级了踏板车的电动部分。

新电机和可拆卸电池

最重要的变化是采用模块化设计的新电机，该电机由母公司Piaggio在意大利研发和生产。据Electrek报道，该电机的设计未使用稀土材料。Piaggio表示，这一方案将提升性能和能源效率。

对于最高时速45公里的Primavera Elettrica和Sprint S Elettrica，制造商宣称其在城市交通中的加速表现更为迅猛。根据Vespa的数据，在Eco模式下，续航里程最高可达85公里。新系列还配备可拆卸电池，可从踏板车中取出并在室内充电。

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更快的Primavera Tech版本

旗舰车型Primavera Tech Elettrica在欧洲被认证为摩托车而非轻便摩托车，最高时速可达67公里。Vespa表示，得益于新电机和车辆控制系统，其续航里程提升了12.5%：在WMTC循环下最高可达90公里，在Eco模式下最高可达100公里。

该公司还推出了一款新充电器，据其表示，该充电器可将从电网获取的耗电量减少17%。从0%充至80%预计约需2.5小时。车辆设有Maintenance模式，以在长期停放期间保护电池。Primavera Tech Elettrica还配备5英寸TFT显示屏、无钥匙进入、通过智能手机连接系统实现的导航功能以及远程解锁座椅功能。

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