加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所和林肯大学的研究人员发现，所谓海洋雪的黏度会影响其能够输送至深海的碳量。研究团队估计，黏度最高的颗粒所能运输的碳，超过结构较不致密颗粒的六倍，ScienceDaily报道。

海洋雪如何储存碳

海洋雪是由有机和无机颗粒构成的小团块，缓慢从海洋表面下沉至海底。其中可能包括黏液、微小浮游生物的残骸、淤泥、死亡生物以及动物的代谢产物。每年，这些物质从表层水体中带走超过100亿吨碳，但只有约20亿吨到达可将碳储存数百年或数千年的深度。

颗粒下沉过程中，会被以海洋雪为食的细菌分解。细菌分解的速度会影响最终到达海洋深处的碳量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

细菌更难进入内部

科学家采用三维共聚焦显微镜和荧光分子，以追踪活细菌与单个颗粒结构之间的相互作用。该方法使研究人员能够在微观尺度上观察海洋雪的物理结构，并观察细菌如何在颗粒内部移动。

观察结果显示，细菌主要定殖在颗粒表面附近黏度较低的区域。它们更难进入更致密、更黏的内部区域。在实验室实验中，黏稠颗粒能够更长时间抵抗细菌分解和碎裂，而计算机模拟显示，它们可能在破坏前下沉得更深。

该方法的意义

主要研究结果发表在《Science》期刊上，而成像方法的描述发表在《Nature Communications》上。研究人员指出，这一方法不仅可帮助研究海洋中细菌与黏液之间的相互作用，也可用于珊瑚礁、海带森林、植物根系和人体消化系统。

关注我们在