以色列中央选举委员会驳回了总理本雅明·内塔尼亚胡关于阿拉伯人占多数的政党可能在10月27日议会选举中舞弊的说法。在审查投诉后，该委员会对9069个投票站进行了审计，并表示，公布的结果准确反映了选民的意愿，《印度教徒报》报道。

该委员会指出，它核查了政治力量提交的所有投诉，未发现选举程序完整性受到破坏的迹象。内塔尼亚胡多次声称阿拉伯政党存在舞弊行为。他尤其提到，在投票日有数人因携带装有现金的信封被拘留，并声称立法者从卡塔尔获得资金。

总统磋商

以色列总统艾萨克·赫尔佐格原定正式接收选举结果，并开始与各政党进行为期两天的磋商，讨论将首先被授权组建政府的候选人。无论是内塔尼亚胡，还是他的竞争对手、前总参谋长加迪·艾森科特，都无法在拥有120个席位的议会中单独获得所需的最低61票。

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内塔尼亚胡阵营获得53个席位，而艾森科特的力量获得48席。艾森科特有可能在获得赢得19个席位的阿拉伯少数族裔政党支持的情况下取得多数。与此同时，部分反对派政治人物尚未准备好依赖非犹太议员的选票。

对指控的反应

总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉表示，没有证据她不会讯问任何人。在有报道称，作为内塔尼亚胡盟友的以色列国家安全总局辛贝特负责人要求讯问阿拉伯政党代表后，她表明了这一立场。

利库德集团指责总检察长试图阻碍调查，并掩盖可能存在的外部干预选举程序。艾森科特则表示，利库德集团正试图损害民主。获得总统授权的候选人将有28天时间组建政府，并可将这一期限再延长14天。如果尝试未获成功，赫尔佐格可以将授权交给另一名候选人；如果再次失败，该国可能举行新的选举。

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