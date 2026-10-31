巴基斯坦选举委员会公布了为奎达和哈里安军营区委员会划定选区边界的时间表。在联邦政府改变两个委员会的分类后，该程序将于2026年11月至2027年1月进行，《黎明报》报道。

奎达军营区委员会从II类调整为I类，旁遮普省哈里安委员会则从III类调整为II类。选举委员会为奎达设定了10个选区，为哈里安设定了5个选区。

选区划分时间表

行政准备工作，包括采购地图以及培训委员会成员和授权机构人员，将于11月2日至4日完成。委员会将于11月5日至19日编制初步选区名单，并于11月20日公布，以便提出异议。

异议可于11月21日至12月20日提交。授权机构必须在2027年1月5日前审议这些异议，并在1月8日前将决定通知委员会。最终选区名单计划于1月13日公布。

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负责该程序的人员

哈里安选区边界划分委员会将由古吉拉特地区选举专员担任主席。委员会成员还包括哈里安军营区执行官员和古吉拉特助理选举专员。

在奎达，奎达东区选举专员被任命为委员会主席。委员会成员还包括奎达军营区额外执行官员和奎达东区助理选举专员。古吉兰瓦拉和奎达地区选举专员将分别审议有关哈里安和奎达的异议。

委员会还决定，未经其事先许可，不得调任被指定负责该程序的官员。该时间表发布之际，关于该国军营区委员会地方选举延误的案件正在审理中。在原定于10月28日的审理未能举行后，该案听证会被安排在11月10日。

根据2023年《军营区法》第19D(2)条，联邦政府必须正式向选举委员会提出请求，以举行此类选举。委员会表示，尽管已发出提醒，且首席选举专员已致信总理，但这一请求尚未提交。

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