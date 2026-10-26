巴基斯坦选举委员会提出对2023年政党、候选人、媒体和观察员行为准则作出12项修改，以应对选举期间滥用人工智能的问题。委员会将于11月20日前就该草案接收公众和利益相关方的反馈，《论坛快报》报道。

媒体内容标识

根据草案，媒体在播出、发布或传播由人工智能创建或修改的材料时，必须明确标注。建议允许使用此类工具准备、翻译、呈现或分析选举材料，条件是向受众披露这一事实，并继续对信息的可靠性和准确性负责。

草案还禁止利用深度伪造技术制作政治党派领导人、候选人、选举官员、司法人员、军人及其他政府官员的虚假图像、声音或言论，若此类内容虚假、诽谤或意在嘲讽。监管机构和国家网络犯罪调查局应追踪未标注的人工智能内容，并向选举委员会报告违规行为。

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对政党和观察员的限制

拟禁止政党和候选人在未明确标注的情况下创建、发布、播出或传播由人工智能生成或修改的材料。此外，草案禁止使用此类内容误导选民对某人形象、言论或行为的认知。政党和候选人还必须保存选举过程中使用人工智能创建的所有材料。

草案规定禁止使用机器人、自动化账户及类似工具人为影响网络活动或制造虚假趋势。用于竞选活动的使用克隆声音的自动电话和信息，必须以明确声明其由人工智能创建的提示开始。观察员将被要求发现人工智能操纵案例并立即向委员会报告，同时不得利用人工智能生成或修改其结论、照片、视频和报告。

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