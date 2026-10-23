巴基斯坦选举委员会部分修改了开伯尔-普什图省若干国民议会和省议会选区的描述。据《黎明报》报道，委员会在未按法律规定征集异议的情况下作出了这一调整。

修改依据

委员会的通知称，该决定与2024年4月2日至2026年1月27日期间发生的土地登记单位行政变更有关。为部分修改2023年11月30日公布的选区通知，委员会援引了2017年《选举规则》第15条。

该规则允许委员会在行政单位发生变化时修改选区描述，但其边界必须保持不变。与此同时，2017年《选举法》第22条规定，委员会可以主动修改最终选区名单或纳入选区的地区，但须至少在公布选举日程前四个月进行。

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根据该条款，拟议修改及其理由必须在官方公报和委员会网站上公布。在作出最终决定前，委员会还必须征集并审议就这些修改提交的陈述。

更新后的选区描述

在巴尔斯瓦特区成立后，斯瓦特的三个选区描述得到更新。NA-2现包括巴林和赫瓦扎赫拉两个塔希尔，以及查尔巴格的一部分。NA-3包括明戈拉和巴布扎伊地区、巴里科特塔希尔，以及卡巴尔塔希尔的部分帕特瓦尔圈。NA-4包括巴尔斯瓦特区的马塔塔希尔，以及斯瓦特区卡巴尔其余的帕特瓦尔圈。

修改还涉及NA-36和NA-38选区。卡拉克区班达-道德-沙阿塔希尔的达尔希和马托-赫尔两村被从NA-38划出并纳入NA-36。NA-43、NA-44和NA-45的描述也已更新，这些选区涵盖坦克、德拉伊斯梅尔汗两区以及新成立的帕哈尔普尔区的地区。

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