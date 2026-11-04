南非选举委员会在11月4日地方选举前发生一系列事件后，请求警方加强夸祖鲁-纳塔尔省所有选举材料存放点的安保。据《每日马弗里克报》报道，最严重的一起事件发生在11月2日晚间，地点是德班以西马里安希尔的达森胡克图书馆附属仓库。

一群身着带有政党标识服装的人员进入该场所，要求转移用于特别投票的选票箱。他们称，该建筑并不安全，因为此前曾有人闯入。该事件扰乱了由该仓库服务的24个投票站中的两个投票站的工作：委员会工作人员无法自由进出该场所领取选举材料。

核查可能的政党参与

南非选举委员会首席执行官西·马马博洛表示，uMkhonto Wesizwe党（即MK党）的支持者可能与该事件有关。据他称，在警方介入前，委员会工作人员被扣押为人质。与此同时，MK党代表威利斯·姆楚努质疑这些人是否为该党成员，并谴责了这一事件。

省选举委员会表示，仍在确认进入该设施人员的身份，无法确切证实其政治归属。委员会正在研究视频录像，并与涉事政党保持联系。在确定相关人员后，委员会打算提出刑事控告。

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投票准备工作

在里士满、姆坎巴蒂尼和彼得马里茨堡，也记录到试图进入选举材料存放点的行为，但当地警方阻止了人员进入。夸祖鲁-纳塔尔省有165个投票站被列为高风险区域，这是该国各省中最高的数字。消息来源称，投票前该地区部署了超过1万名警察。

警方数据显示，自11月1日以来，南非全国已登记21起与选举有关的案件，包括谋杀、恐吓、纵火、盗窃和损坏选举材料案件。6起程序中发生了逮捕，5起案件已由法院审理。此外，执法人员正在调查夸祖鲁-纳塔尔省一名MK党地区领导人的遇害案。

委员会还报告称，在普马兰加省拘留了一名议员候选人，此人涉嫌闯入投票站并损坏材料。委员会称，在东开普省，两人冒充委员会工作人员，试图在恩科博警察局获取选举材料。

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