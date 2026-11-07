南非选举委员会在2026年地方选举后，下令在五个市政选区重新计票。据TimesLIVE报道，截至周六15:00，该委员会已收到政党和候选人提出的197项异议。

委员会主席莫索托·莫埃皮亚表示，54项异议被驳回，另有一些被撤回。委员会支持了两项异议，认定其会影响结果或对结果具有实质性影响。其中一宗案件被下令审计，五个选区则将重新计票。

重新计票的投票站

重新计票将在茨瓦内第257选区的Village Montessori School投票站、茨瓦内第102选区的PAC Projects投票站、埃马拉赫莱尼第119选区的Elly Park Fire Station投票站、塔巴津比市第4选区的Shalom Church Centre投票站，以及布里德河谷市第12选区的Christian Life Ministries投票站进行。

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莫埃皮亚表示，重新计票将由选举委员会工作人员在政党代表在场的情况下进行。

初步结果可能改变

委员会强调，在审议完所有异议之前，所有已公布的结果仍为初步结果。根据对异议作出的决定，投票结果和席位分配可能发生变化。

在99%的选票完成计票后，非洲人国民大会在全国范围内获得了最高支持率，为30.8%。民主联盟以24%位居第二。自由邦省、北开普省、西开普省和东开普省以及林波波省的结果处理工作已完成。在豪登省、西北省和夸祖鲁-纳塔尔省，该过程仍在进行。委员会原计划于周日18:00公布地方选举最终结果。

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