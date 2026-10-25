南非选举委员会（IEC）驳回了由前总统雅各布·祖马创立的民族之矛党（uMkhonto weSizwe，MK）提出的请求，该党要求修改2026年11月4日地方选举的候选人名单。据The Rio Times报道，该党要求更正候选人提交材料中的信息、补充遗漏的候选人并替换已故候选人。

选举委员会的立场

IEC表示，宪法法院针对非洲人国民大会（ANC）的裁决并不意味着全面重启候选人提名程序。该法院裁决涉及恢复181名ANC候选人的资格，这些候选人的提名已在规定截止日期前录入委员会的在线系统。

10月24日有报道称MK提出了投诉。尚未收到有关推翻选举委员会拒绝决定的法院裁决的消息。

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投票准备工作

南非议会10月24日表示，相信IEC已准备好举行自由和公正的选举。这一评估是在三个议会委员会的代表访问该委员会后提出的。委员会主席莫萨·查巴内指出，准备过程中可能出现问题，但IEC必须加以缓解。

主要投票定于11月4日星期三举行，无法在当天前往投票站的选民可于11月2日和3日参加特别投票。

选举规模

超过2900万名登记选民将参加此次选举。136,790名候选人将角逐257个市镇议会的10,526个席位。IEC还批准了2,655,067份特别投票申请，比2021年获批的1,147,759份申请多131%。

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