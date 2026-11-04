南非选举委员会称已准备好举行公正选举——TimesLIVE

南非选举委员会表示，尽管社交媒体上有人试图质疑选举程序的公正性，但该委员会已在其职权范围内尽一切可能确保举行公正的地方选举。TimesLIVE报道。

该委员会首席执行官西·马马博洛表示，该机构已培训投票站工作人员和政党、登记候选人并印制选票。据他称，超过2900万名潜在选民将能够在来自546个政党的136,790名候选人中进行选择。

有关虚假信息的投诉

马马博洛表示，委员会的信息完整性部门在过去24小时内记录到诋毁选举的企图有所增加，主要发生在社交媒体上。他提到了一些未经证实的舞弊指控，在此之后，政治力量的支持者在缺乏适当背景说明的情况下，传播了将特别投票选票从便携式容器和袋子转移到主要投票箱的视频。

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委员会呼吁政治力量避免发表其认为歪曲选举程序进程的声明。马马博洛强调，政党和候选人必须通过既定机制报告可能存在的违规行为，以便委员会能够采取适当措施。据他称，对于未遵守既定标准的工作人员，已作出回应。

平台监测

用于举报和追踪虚假信息的数字平台Real411登记了34起投诉。这些投诉涉及虚假信息、煽动暴力、仇恨言论和骚扰。最多的举报来自X，占58.8%，其次是TikTok，占23.5%；Facebook和WhatsApp各占投诉的8.8%。

委员会表示，已就发现的含有虚假信息的帖子向公民发出警告，在其自有账户发布说明，并将部分材料提交给社交平台要求删除。马马博洛还呼吁选民携带身份证明文件，平静投票，不要妨碍投票站工作人员开展工作。

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