海地选举委员会提出选举资金需求 — The Rio Times

在海地，临时选举委员会（CEP）向经济和财政部提出了即将举行的选举所需资金。该委员会与经济和财政部长塞尔日·加布里埃尔·科兰的会晤于2026年11月5日举行。据《The Rio Times》报道，双方讨论了根据新选举日程更新支出计划的问题。

修订选举预算

该部表示，关于可能调整选举预算、包括增加预算的磋商将继续进行。7月，总理办公室和CEP商定选举预算为1.2亿美元。在此之前，政府否决了选举委员会此前提出的2亿至2.5亿美元方案。

总理办公室与CEP于7月发表的联合声明规定，如需求发生变化，可对金额进行修订。根据经济和财政部的数据，截至9月30日，已有8065.1万美元转入由联合国开发计划署管理的共同基金。2026—2027财政年度国家预算中还安排了3934.9万美元，这些资金将逐步到位。

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第一轮日期

CEP于10月28日公布了更新后的选举日程，根据该日程，总统和议会选举第一轮投票定于2027年7月18日星期日举行。该部指出，1.2亿美元的金额是在最近一次日程修订之前确定的。与此同时，尚未公布已用于选举筹备的资金数额信息。

临时选举委员会负责组织选民登记、候选人提名和投票。经济和财政部负责为其工作划拨公共资金。

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