在南非彼得马里茨堡，有人向文化、宗教和语言权利委员会投诉该国选举委员会（IEC）。原因是在一场面向残障人士的选举研讨会上，一名不符合南非手语翻译标准的男子被安排参与翻译。活动于10月16日在姆松杜齐市政厅举行。

据《每日马弗里克报》报道，塔博·恩克塞莱表示，他此前未在活动中担任过翻译，也没有完全掌握手语。他称，自己懂得手指字母表，并能与失聪的母亲交流。恩克塞莱还表示，他在活动后获得了50兰特交通费。

选举委员会的立场

IEC副首席选举官维克托·沙莱表示，该委员会通常不会在全国范围内聘用翻译人员，而是使用举办活动的社区中由当地组织推荐的人员。他称，在研讨会开始时，残障人士组织被要求协助翻译，其中一个组织推荐了一名参与者；正如流传的视频所显示，这名参与者不符合翻译标准。

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沙莱承认，这侵犯了失聪参与者平等获取信息的权利，并表示IEC为该事件道歉。与此同时，Liberation of Disabled Peoples Ability组织副主席法蒂西韦·姆希泽表示，IEC的一名工作人员早在9月10日就曾就一名懂手语的人与她联系。姆希泽称，恩克塞莱只是普通社区成员，并不在她的组织工作。

要求调查该事件的呼声

失聪群体代表和翻译人员表示，缺乏适当结构地使用手指字母表，无法让人获取演讲内容。DeafSA教育总监英格丽德·帕金强调，这无法让失聪人士获得信息，并且在她看来，这剥夺了他们获得信息和投票的宪法权利。

南非语言委员会的萨莉·马埃帕博士表示，懂手语或在有失聪人士的家庭中长大，并不能使一个人在未经专门教育和能力评估的情况下成为专业翻译。文化、宗教和语言权利委员会表示，其知悉该事件，并将调查相关情况。

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