加州选民支持禁止征收新的资产税——《耶路撒冷邮报》

加州选民批准了宪法修正案 Proposition 42，该修正案禁止该州对持有个人资产征收新的税款。据《耶路撒冷邮报》报道，在约96%的选票完成计票时，略高于51%的选民支持这项倡议，近49%反对。

禁令涉及哪些资产

该修正案适用于401(k)退休账户、金融投资、数字资产、知识产权和企业股权。房地产不在清单之内。该修正案还禁止该州追溯征税，州级宣布紧急状态的情况除外。

与此同时，该修正案并未取消现行的所得税和已实现资本利得税。在加州，通常对收入和出售资产所得利润征税，而非对资产出售前的价值增长征税。

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与此同时，针对亿万富翁的税收被否决

此次投票是在选民另行否决 Proposition 40 后进行的。这项倡议规定对加州亿万富翁征收一次性5%的税。原计划将筹集的资金主要用于医疗保健，以及教育和食品援助。

Proposition 42被提出作为一项替代措施，旨在阻止 Proposition 40 生效。支持该修正案的竞选活动由 Building a Better California 团体组织，该团体获得了Google联合创始人谢尔盖·布林、风险投资者和其他科技行业高管的资助。该修正案还得到了California Small Business Association、California Senior Alliance和California Professional Firefighters的支持。

禁令支持者表示，若没有此类限制，对累积财富征收的税款可能不仅会扩展至亿万富翁，也可能波及该州普通居民的退休储蓄和其他金融资产。Proposition 40的支持者表示，他们可能会在2028年选举中再次提出另一项财富税倡议，但该倡议现在必须考虑新的宪法限制。

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