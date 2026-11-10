美国加州选民否决了第40号提案，该提案拟对净资产超过10亿美元的州居民征收一次性5%的财富税。正如France 24报道，美联社周一认定，反对该提案的票数已足以使其败选。

此次投票成为美国对向超级富有人群财富征税这一理念规模最大的检验之一，进步派政治人士长期以来一直支持这一理念。该倡议的支持者计划将大部分收入用于弥补联邦医疗保健资金削减，另有10%用于教育和食品援助项目。

反税收阵营筹集的资金明显更多

支持该税的工会SEIU United Healthcare Workers West表示，该税对于弥补加州在五年内因联邦医疗资金削减而损失的大约1000亿美元是必要的，这一数额为该工会的估算。

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与此同时，第40号提案的反对者称，征收该税可能会促使最富有的纳税人离开该州。反对该倡议的阵营筹集的资金约为支持者的十倍。致力于击败该提案、并支持其他废除该税倡议的“建设更美好加州”委员会筹集了超过3.33亿美元。谷歌联合创始人谢尔盖·布林提供了近三分之一的资金，他为反对该税花费了超过1亿美元。

支持度取决于年龄和收入

根据AP Voter Poll的调查，30岁以下的加州选民中多数人支持第40号提案。在65岁及以上的选民中，约十人中有七人投了反对票。年家庭收入低于10万美元的受访者中，约一半支持该倡议；而收入在10万美元及以上的选民中，近十人中有六人表示反对。

加州州长加文·纽森、计划生育组织和加州医学协会也反对该税。他们担心税收收入的分配，以及富裕居民离开可能对州预算造成的影响；该州预算在很大程度上依赖最富有居民缴纳的所得税。

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