伊兹密尔工厂爆炸造成10名工人死亡——德国之声

土耳其西部港口城市伊兹密尔阿利亚阿地区的HABAS钢铁厂发生爆炸和火灾，造成至少10名员工死亡，另有15人受伤，其中两人情况危急。据德国之声报道，救援人员正在搜寻另外4人；根据初步信息，他们可能仍被困在废墟下。

事故情况

据伊兹密尔省长办公室消息，爆炸发生在中午前后，当时正在浇铸液态钢。初步判断，一台桥式起重机坠入熔炉。有关部门正在调查事故情况。

伊兹密尔省长苏莱曼·埃尔班表示，当时生产线正在进行工作班次交接，而非处于积极生产过程中。工厂内约有200名工人，而原预计为300人。

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救援工作与反应

伊兹密尔市长杰米尔·图盖表示，爆炸后的初起火灾已被扑灭。他称，清理废墟后才能确定遇难者和伤者的确切人数。内政部长穆斯塔法·奇夫特奇表示，伤者已被送往医院，其状况正受到密切监测。

司法部长阿肯·居尔莱克表示，已指派4名检察官负责此案。目击者告诉国家通讯社Anadolu，爆炸威力极大：一人称地面发生震动，另一人将这种感觉比作地震。

左翼反对党土耳其工人党（TIP）表示，这起事件再次显示该国对职业健康与安全的忽视，并称其为“工作场所谋杀”。独立组织Health and Safety Labor Watch的数据显示，9月土耳其记录了226起工作场所死亡事件。

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