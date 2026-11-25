11月9日，土耳其阿利亚阿的Habaş集团钢铁厂发生爆炸，造成19人死亡。另有1人失踪，被推定已经死亡。爆炸发生在中午前后，由于部分遗体仍被埋在废墟下，最终死亡人数经过数日才得以确认。据法国24台报道。

爆炸调查

据该媒体报道，事故发生在更换锅炉期间：一台桥式起重机在大型工业炉内部坍塌。检察机关已展开调查。现场视频显示，工厂上空升起浓密烟柱。另一段视频据称显示，救护车旁有用蓝色篷布覆盖的遗体。

据《Evrensel》报报道，悲剧发生当天，该企业并未完全停工：除发生爆炸的区域外，其他地方的生产仍在继续。支持建立独立工会的Umut-Sen组织代表向法国24台表示，该厂存在不当的工作条件和防护装备不足的问题。他们称，工人因担心被列入非官方黑名单而不敢向媒体发声。

这并非Habaş工厂近期发生的首起致命事故。10月21日，一名分包商从高处坠落死亡；11月5日，一名20岁的分包商在给轮胎充气时因爆炸死亡。

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对工人的拘留和限制

据法国24台报道，9人在调查期间被拘留，另有2人被实施居家监禁，其中包括Habaş董事长穆罕默德·鲁什图·巴沙兰。2026年5月，巴沙兰及该集团其他高管因2017年科贾埃利省一起液化气运输罐车爆炸案，被判处四年多监禁，并被禁止从事其职业一年九个月。

爆炸当天，阿利亚阿一家法院下令，在调查结束前，禁止在媒体和社交网络上传播有关该事件的信息、采访、批评和评论。同日，警方在爱琴海地区工会联合会代表尤杰尔·梅米什和索奈·泰兹詹呼吁加强劳动安全后将两人拘留；随后二人获释。

11月13日，工厂管理层通知工人，禁止将手机带入厂区。至少9名抗议该决定并要求成立独立委员会调查爆炸事件的人被拘留，并于当天获释。手机禁令数小时后被取消。

劳动安全问题

记录土耳其工作场所死亡事件的Health and Safety Labour Watch观察机构表示，2026年初至11月13日，已记录至少2014起此类死亡。该机构估计，该国每年因工伤事故死亡的人数至少为2000人，这还不包括因职业病死亡的人数。国际劳工组织2024年记录的土耳其每10万名工人中工作场所死亡人数为11.5人。

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